Заполнение детских лагерей в этом году увеличат на четверть

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заполнение детских оздоровительных лагерей в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в этом году будет увеличено на четверть, в регионах РФ может быть восстановлена также работа палаточных лагерей. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Детский отдых в этом году обязательно должен состояться", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что летом прошлого года из-за пандемии было открыто только около 20% лагерей, которые могли быть заполнены лишь наполовину, и в них отдохнули свыше 1,3 млн детей, причем благодаря санитарным мерам вспышек заболеваемости COVID-19 среди детей и персонала не было. Сейчас ситуация с коронавирусом стабилизируется, в связи с чем правительство поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению требований к летней оздоровительной кампании, сказал глава кабмина.

По словам Мишустина, планируется "увеличить еще на четверть заполняемость летних оздоровительных учреждений". Соответствующий документ разработан и проходит общественное обсуждение, добавил премьер, попросив своего заместителя Татьяну Голикову взять этот вопрос под личный контроль.

"Крайне важно, чтобы наши морские здравницы могли принять ребят и из других регионов, ведь в прошлом году дети отдыхали только в тех местах, где проживают непосредственно. Не работали и палаточные лагеря. В этом году возобновим их деятельность, но в каждом субъекте Российской Федерации будут принимать решение об их открытии в зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказал премьер-министр РФ.

Он отметил, что региональные власти должны получить все необходимые предписания санитарных врачей по организации детского отдыха в этом году. Мишустин подчеркнул, что уже сейчас власти должны принять все необходимые решения, чтобы этот отдых был безопасным и как можно больше ребят могли провести время в детских лагерях. "Важно занять детей интересным делом, чтобы они увидели красивые места нашей огромной страны", - заметил глава кабмина, говоря о предстоящем летнем сезоне и школьных каникулах.