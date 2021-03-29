Число россиян старше трудоспособного возраста увеличилось на 9 млн

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Количество граждан старше трудоспособного возраста в России существенно увеличилось за последние 30 лет на 9 млн человек и составило 23,5% от населения страны. Об этом в понедельник заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"За 30 лет количество граждан старше трудоспособного возраста в нашей стране существенного увеличилось на 9 млн человек и составляет сегодня 23,5%", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации на тему "Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения".

Согласно данным Минтруда, всего в России 36,6 млн человек старше трудоспособного возраста. По данным Росстата, всего в России на 1 января 2021 года проживали 146,2 млн человек.

Она отметила, что аналогичная ситуация складывается в странах Европы и США, где доля населения старшего возраста даже выше и составляется 25,6% в США и 29,5% в целом по Европе.