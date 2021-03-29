Общественная палата 2 апреля рассмотрит вопрос о лишении статуса члена ОНК Литвинович

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Общественная палата РФ в ходе открытого заседания 2 апреля рассмотрит вопрос о лишении статуса члена ОНК Москвы Марины Литвинович. Об этом журналистам сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

"В эту пятницу, 2 апреля, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрено представление ОНК г. Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК М. А. Литвинович вследствие неоднократного нарушения ею кодекса этики. На заседание приглашены председатель ОНК г. Москвы и некоторые ее члены, в том числа сама М. А. Литвинович", - сказал он. Волков подчеркнул, что решение, принятое на данном заседании, будет не окончательным, его будет утверждать совет общественной палаты.

"Эта процедура [заседание 2 апреля] необязательна с точки зрения регламента, однако нами было принято решение пригласить коллег, чтобы они лично могли рассказать о своем видении ситуации, о мотивации принятого ими решения направить представление в общественную палату. Мы бы хотели выслушать все стороны", - сказал Волков.

Ранее в ОНК Москвы ТАСС сообщили, что член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, хотя не имела права это делать. Там также отметили, что Литвинович неоднократно допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых и обвиняемых, их адвокатов и общества, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. Литвинович с этими утверждениями не согласна и выступает против лишения ее статуса наблюдателя.