Синоптики предупредили о небольшом похолодании на юге России

ТАСС, 29 марта. Потепление, которое произойдет на Юге России в ближайшие дни, к выходным дням сменится понижением температуры воздуха на несколько градусов, везде пройдут дожди, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Влияние циклона, вышедшего в минувшие выходные в акваторию Черного моря, в середине недели ослабеет, и температура воздуха на Юге России вернется в климатическую норму - будет до 15 градусов тепла. В предстоящие субботу и воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт, температура воздуха заметно понизится, но обойдется без заморозков даже в ночные часы. Ожидаются дожди", - сказал он.

Небольшие дожди локального характера на юге страны будут идти и в течение недели. В частности, они прогнозируются в Краснодаре во вторник при температуре в дневные часы до 10 градусов тепла. До конца недели в краевом центре Кубани воздух прогреется до 15 градусов, по ночам столбики термометров не опустятся ниже 7-8 градусов. В выходные небо затянет тучами, однако ливни заметного похолодания не принесут.

В Сочи во вторник также будет дождливо, до четверга продержится облачность с прояснениями при 15 градусах тепла. С пятницы в городе пойдут дожди, местами сильные. В горах Сочи - дождь с мокрым снегом. Мокрый снег к концу недели будет идти и в горной местности всего Северного Кавказа.

В Ялте в ближайшие сутки ожидается кратковременный дождь, в дневные часы - около 10 градусов, в ночные - до 2-3 градусов. В середине недели воздух постепенно прогреется до 15 градусов. В конце недели на курорте пройдут кратковременные дожди, температура воздуха в дневные часы понизится до 12-13 градусов, в ночные - до 5-8 градусов.