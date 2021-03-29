"Запретить Холи - все равно что запретить Рождество". В Индии отмечают праздник красок

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Жители индийской столицы отмечают в понедельник "праздник красок" Холи, несмотря на обилие полиции, запреты собираться группами и страх перед коронавирусной инфекцией. На первый взгляд город тих и безлюден - пустые улицы, которые на Холи обычно заполняет пестро раскрашенная толпа, не слышно громкой музыки, боя барабанов. Но, чтобы увидеть праздник, стоит уйти с проспектов в переулки, особенно в небогатых кварталах.

На подходе к овощному рынку в районе Моти-Багх слышен гром барабанов и громкие крики. Здесь молодежь, в основном дети, увлеченно брызгаются подкрашенной водой из пульверизаторов, обсыпаются цветными порошками, бросаются пакетами с краской разных цветов.

Сам рынок закрыт, но среди покрытых рогожей прилавков носятся мальчишки и девчонки. Принято поймать члена противостоящей команды и выкрасить того еще больше. Раскрашенных взрослых немного - все-таки официальные запреты подействовали. При этом на плоских крышах домов видны люди, оттуда слышна музыка. Как видно, старшее поколение собирается там - подальше от полиции.

"Разве можно запретить Холи? Это как у вас запретить Рождество!" - объясняет торговка красочными порошками и пульверизаторами-брызгалками Девика. Это единственный товар, который в понедельник можно приобрести на рынке.

Фестиваль весеннего урожая

На самом деле власти прекрасно понимают невозможность запретить главный весенний праздник. Исторически это фестиваль весеннего урожая, и в отличие от многих других традиционных праздников его отмечают не только индусы, но и буддисты, и джайны, и парсы, а также (несмотря на недовольство старших) мусульманская и христианская молодежь. Его празднуют в Индии, Непале, Шри-Ланке, а с некоторых пор - во многих европейских странах, в том числе в России (но только летом). Это последний массовый праздник до осени: вскоре жара и потом сезон дождей отодвинут следующие мероприятия до осеннего урожая.

Накануне праздника принято сжигать чучело злой демоницы Холики в честь которой и назван праздник. А в сам день торжеств жители городов и деревень раскрашивают друг друга в яркие цвета.

Делийские власти запретили в этом году массовые празднования Холи - из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекции, который отмечен в марте в Индии. Правительство призвало отмечать фестиваль красок дома в узком кругу с членами семьи.

"Поскольку народные гуляния в этом году во время празднований Холи не разрешены, будут приняты строгие меры в отношении тех, кто не придерживается антивирусных протоколов - не носит маски, не соблюдает социальную дистанцию, собирается группами. Полиция Дели обращается к общественности с призывом отпраздновать Холи дома", - предупредил накануне в заявлении для прессы официальный представитель делийской полиции Чинмой Бисвал.

При этом, как сообщает корреспондент ТАСС, сотрудники правоохранительных органов у рынка на Моти-Багх мало обращали внимания на красочную баталию молодежи.

Традиционно на Холи в Индии готовят пирожки-гуджия. Россиянам они напоминают сочники, только для правильных гуджия нужна хоя - что-то вроде густого сгущенного молока на индийский манер.

На праздник принято пить сладкие напитки, например, с "гулькандом" - ароматной приправой из розовых лепестков, а также ласси - прохладный кисломолочный напиток, напоминающий российский кефир, нередко с добавлением мякоти банана или манго.