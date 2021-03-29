В союзе туриндустрии рассказали, где россияне проведут отпуск

КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Тенденции в туристической отрасли в текущем году повторяют ситуацию на рынке 2020 года. Отдых на отечественных курортах в 2021 году выберут около 80% российских туристов, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции в понедельник.

"Тенденции прошлого года - первое полугодие на 90% упал [туристический рынок], потоки выездного [туризма] - на 100%, - сказал Барзыкин. - В этом году эти тенденции продолжаются, то есть абсолютное доминирование на внутреннем рынке - с той лишь разницей, что международный постепенно, очень медленно будет восстанавливаться. Если прошлый год 90% туристов выбрали внутренние направления, 10% - международные, то в этом году 80% на 20%. Ну это такие прогнозы".

Вице-президент Российского союза туриндустрии добавил, что сейчас фиксируется повышение динамики бронирований на внутреннем рынке. Этому в том числе способствует программа туристического кешбэка, считает Барзыкин.