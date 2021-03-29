В Севастополе зафиксировали рост заражений коронавирусом

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Число случаев коронавируса в Севастополе выросло на 16% за прошлую неделю из-за того, что горожане стали пренебрегать мерами профилактики, сообщил в понедельник на аппаратном совещании правительства города замгубернатора Александр Кулагин.

Во второй половине зимы темпы распространения коронавируса в городе снижались: от примерно 100 случаев в сутки показатели опустились до 30-40.

"Действительно, у нас за неделю произошел рост заболеваемости недельной на 16%. Всего у нас за неделю заболели 267 человек, неделей ранее было 230 человек", - сказал Кулагин.

Он отметил, что при этом сократилось число госпитализированных на 6%. Коечный фонд свободен на 36%. "Погода, но в большей степени - люди перестали носить маски в общественном транспорте", - пояснил Кулагин.

В свою очередь, директор департамента транспорта Павел Иено отметил, что его сотрудники готовятся проводить рейды и выписывать штрафы за нарушение масочного режима.

В Севастополе с начала пандемии коронавирус выявлен у 13 138 человек, в том числе у 49 за последние сутки, 12 157 человек выздоровели. Проведение публичных и иных массовых мероприятий в городе ограничено количеством участников, введен масочный режим в общественных местах, приостановлена работа кафе и ресторанов с 22:00 до 07:00, за исключением обслуживания навынос. Введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.