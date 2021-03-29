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В Казани цирк отменил выступления слонов

Причиной отмены стало агрессивное поведение животных во время выступления, которое прошло 21 марта

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Казанский цирк изменил программу "Шоу слонов и магия цирка", отменив выступления животных из-за агрессивного поведения одного из них, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщается на официальном сайте цирка. 

В понедельник местные СМИ сообщили, что один из цирковых слонов отбросил в сторону рабочего. Пострадавшего доставили в больницу с переломами в состоянии средней тяжести. 

"Ранее в программе "Шоу слонов и магия цирка" произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов. При этом слонам необходим круглосуточный уход, нужно продолжать поддерживать их жизнедеятельность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе цирка также отметили, что после инцидента с рабочими приглашенной труппы провели необходимый внеплановый инструктаж. Кроме того, проверяется, не нарушили ли рабочие требования безопасности.

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