В Казани цирк отменил выступления слонов

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Казанский цирк изменил программу "Шоу слонов и магия цирка", отменив выступления животных из-за агрессивного поведения одного из них, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщается на официальном сайте цирка.

В понедельник местные СМИ сообщили, что один из цирковых слонов отбросил в сторону рабочего. Пострадавшего доставили в больницу с переломами в состоянии средней тяжести.

"Ранее в программе "Шоу слонов и магия цирка" произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов. При этом слонам необходим круглосуточный уход, нужно продолжать поддерживать их жизнедеятельность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе цирка также отметили, что после инцидента с рабочими приглашенной труппы провели необходимый внеплановый инструктаж. Кроме того, проверяется, не нарушили ли рабочие требования безопасности.