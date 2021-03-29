В МЧС предупредили об угрозе схода оползней и селей на Кавказе и Кубани

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МЧС РФ предупредило о возможных сходах селей и оползней на Кавказе и в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В связи с высокой увлажненностью почвы в Краснодарском крае и в республиках Северного Кавказа существует угроза схода оползней и селевых потоков. На месте работают оперативные группы МЧС России. В 15 регионах сохраняется лавинная опасность", - сказали в пресс-службе.

МЧС участвует в предупреждении подтоплений населенных пунктов вешними водами. Для устранения возможных ледовых заторов были проведены 390 подрывов, распилено свыше 130 км льда, расчищено более 260 км русел рек. Мониторинг обстановки ведется с применением беспилотников.

В трех регионах Сибири и в центре страны подтоплены четыре низководных моста и один участок дороги. В двух населенных пунктах Иркутской области подтопило 14 приусадебных участков, но подтопленных жилых домов нет, отметили в МЧС.