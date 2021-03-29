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Пандемия COVID-19

Вице-премьера Крыма Кабанова оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Размер штрафа не уточняется

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Административный протокол составлен в отношении заместителя председателя совета министров Республики Крым Евгения Кабанова, который отказался надеть маску на борту самолета. Об этом Кабанов рассказал телеканалу "Крым 24" в понедельник.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно как зампредседателя совета министров региона находился в салоне воздушного судна без маски, вопреки требованиям Роспотребнадзора и российских авиационных властей.

"В это время я находился в отпуске, возвращался из Москвы. После инцидента был составлен админпротокол, на меня наложено взыскание в виде штрафа. Решение суда мною будет исполнено неукоснительно", - сказал Кабанов.

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РоссияКрымПандемия COVID-19
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