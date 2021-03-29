Организаторы "Тотального диктанта" проведут тест TruD для изучающих русский в 46 странах

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Специальный тест TruD для тех, кто изучает русский язык как иностранный, состоится 10 апреля в 46 странах, сообщила в понедельник пресс-служба акции "Тотальный диктант".

"Десятого апреля одновременно с Тотальным диктантом уже в шестой раз пройдет тест TruD, который позволит тем, кто изучает русский язык как иностранный, принять участие в акции вместе со всеми. Тест напишут в 152 городах 46 стран 5 континентов, в том числе в Австралии, Перу, Коста-Рике, Ливане, Никарагуа, Китае, США и др.", - говорится в сообщении. Регистрация на тест откроется в один день с регистрацией на Тотальный диктант - 31 марта.

"Интерес участников к тесту TruD, "младшему брату" Тотального диктанта, существенно растет с каждым годом. В 2016 году мы начинали с тысячи участников в 26 государствах, а к 2019 году количество участников уже превысило 5 000 человек из 44-х стран. С 2020 года с учетом эпидемиологической обстановки тест TruD реализуется не только в очном, но и в онлайн-формате, благодаря чему присоединиться к акции теперь могут участники даже из тех населенных пунктов, в которых нет очных площадок. В 2021 году тест также можно написать в двух форматах", - привели в пресс-службе слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.

В пресс-службе отметили, что тест TruD разрабатывается каждый год на основе текста Тотального диктанта. Десять заданий составлены специально для тех, кто изучает русский как иностранный и знает язык на уровне от А2 до С1 по общеевропейской системе. По аналогии с Тотальным диктантом у теста TruD существует четыре варианта для разных часовых зон.

Создание теста курируют филологи - эксперты по русскому как иностранному под руководством члена филологического совета Тотального диктанта, директора центра русского языка и культуры Дальневосточного федерального университета Ирины Череповской.

Об акции

Тест TruD появился в Тотальном диктанте в 2016 году. Название образовано из словосочетания Totalny Diktant и элемента ru.

Тотальный диктант - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.