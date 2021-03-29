Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в регионах Поволжья

ТАСС, 29 марта. Теплый атмосферный фронт из Западной Европы идет в центр европейской части России, где на этой неделе заметно потеплеет. Повышение температуры ожидается и в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), при этом здесь не исключены дожди с мокрым снегом, рассказал ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Если говорить о погоде в Среднем Поволжье, то в ближайшие сутки и завтра днем погода будет солнечной, и только на Верхней Волге к вечеру начнутся дожди. В ночь на среду в Нижегородской области, а к вечеру среды атмосферный фронт дойдет до Среднего Поволжья и Предуралья, при этом Южный Урал - Оренбургская область пока еще будут в антициклоне и там осадков не будет, а здесь начнутся осадки. Особенность этого атмосферного фронта в том, что это теплый атмосферный фронт, и он принесет в центр европейской части России, в том числе и на Верхнюю и Среднюю Волгу, потепление. Это воздух из Западной Европы", - сказал он.

Синенков отметил высокую вероятность кратковременных дождей на территории Поволжья в середине недели и незначительное похолодание к выходным. "В середине недели температура выше плюс 10 градусов, до 13-14 градусов. К выходным дням, в субботу и воскресенье, это тепло уйдет, и уже в субботу температура немного понизится, но не очень существенно, при этом осадки пройдут", - добавил специалист.

Тепло ненадолго

В Нижнем Новгороде на этой неделе ожидают мокрый снег, в Кирове - дождь со снегом, в Пензе будет облачно, тепло придет сюда ненадолго. В Самаре в выходные дни установилась солнечная погода. В Саратове о весне пока ничего не напоминает - солнечная погода, установившаяся в воскресенье, внезапно сменилась снегопадом.

До конца марта, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы в республике температура воздуха будет опускаться местами до 15 градусов мороза, а в первые дни апреля температура воздуха днем будет от одного до шести градусов тепла. Морозы до 18 градусов ночью и теплые, до плюс пяти градусов, дни ожидаются и в Оренбургской области. "В середине недели жители северных районов ощутят на себе влияние скандинавского циклона, который проявит себя порывистым ветром и небольшими осадками", - сообщила дежурный синоптик Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Райса Фаткуллина.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца марта в республике осадков не будет, а температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, местами до минус 13, при этом днем будет от 3 до 8 градусов тепла. В Удмуртии на этой неделе синоптики прогнозируют ветреную и влажную погоду, но при этом температурный фон будет выше климатических норм - до плюс 5-10 градусов, по ночам на дорогах гололедица. В Ульяновской области из-за яркого солнца и дневных плюсовых температур началось активное таяние снега, при этом ночные морозы пока еще сохраняются.