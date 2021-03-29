{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в регионах Поволжья

В середине недели воздух будет прогреваться днем до +13 градусов, однако к выходным температура понизится
© Евгения Самуськова/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Теплый атмосферный фронт из Западной Европы идет в центр европейской части России, где на этой неделе заметно потеплеет. Повышение температуры ожидается и в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), при этом здесь не исключены дожди с мокрым снегом, рассказал ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Если говорить о погоде в Среднем Поволжье, то в ближайшие сутки и завтра днем погода будет солнечной, и только на Верхней Волге к вечеру начнутся дожди. В ночь на среду в Нижегородской области, а к вечеру среды атмосферный фронт дойдет до Среднего Поволжья и Предуралья, при этом Южный Урал - Оренбургская область пока еще будут в антициклоне и там осадков не будет, а здесь начнутся осадки. Особенность этого атмосферного фронта в том, что это теплый атмосферный фронт, и он принесет в центр европейской части России, в том числе и на Верхнюю и Среднюю Волгу, потепление. Это воздух из Западной Европы", - сказал он.

Синенков отметил высокую вероятность кратковременных дождей на территории Поволжья в середине недели и незначительное похолодание к выходным. "В середине недели температура выше плюс 10 градусов, до 13-14 градусов. К выходным дням, в субботу и воскресенье, это тепло уйдет, и уже в субботу температура немного понизится, но не очень существенно, при этом осадки пройдут", - добавил специалист.

Тепло ненадолго

В Нижнем Новгороде на этой неделе ожидают мокрый снег, в Кирове - дождь со снегом, в Пензе будет облачно, тепло придет сюда ненадолго. В Самаре в выходные дни установилась солнечная погода. В Саратове о весне пока ничего не напоминает - солнечная погода, установившаяся в воскресенье, внезапно сменилась снегопадом.

До конца марта, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы в республике температура воздуха будет опускаться местами до 15 градусов мороза, а в первые дни апреля температура воздуха днем будет от одного до шести градусов тепла. Морозы до 18 градусов ночью и теплые, до плюс пяти градусов, дни ожидаются и в Оренбургской области. "В середине недели жители северных районов ощутят на себе влияние скандинавского циклона, который проявит себя порывистым ветром и небольшими осадками", - сообщила дежурный синоптик Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Райса Фаткуллина.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца марта в республике осадков не будет, а температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, местами до минус 13, при этом днем будет от 3 до 8 градусов тепла. В Удмуртии на этой неделе синоптики прогнозируют ветреную и влажную погоду, но при этом температурный фон будет выше климатических норм - до плюс 5-10 градусов, по ночам на дорогах гололедица. В Ульяновской области из-за яркого солнца и дневных плюсовых температур началось активное таяние снега, при этом ночные морозы пока еще сохраняются.

Теги
РоссияНижегородская областьТатарстанУльяновская областьБашкортостанУдмуртияКировская областьОренбургская областьПензенская областьСамарская область
Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко
Заслуженный работник культуры России скончалась в возрасте 74 лет после тяжелой болезни
Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко
Читать полностью