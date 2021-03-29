В Ивановской области отменили 14-дневный карантин для приезжающих вакцинированных

ИВАНОВО, 29 марта. /ТАСС/. Власти Ивановской области отменили двухнедельный карантин при въезде в регион для иногородних и иностранных граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник журналистам глава департамента здравоохранения Артур Фокин.

"Будут смягчены условия въезда в Ивановскую область для тех, кто пребывает из-за границы и других регионов. Теперь въезд без соблюдения 14-дневного карантина разрешен для прошедших вакцинацию", - сообщил Фокин, уточнив, что соответствующее постановление будет подписано главой региона в ближайшее время.

Ранее власти региона разрешили возобновить работу театров, цирка, стадионов, детских игровых комнат в торговых центрах и клубных формирований. При этом в Ивановской области по-прежнему запрещена ночная работа баров, ресторанов и аттракционов.

По данным на 29 марта, первый компонент вакцины от коронавируса в Ивановской области получили 63,8 тыс. человек, полностью привились 44 тыс. граждан. Кроме того, в понедельник в область дополнительно поступили 6,6 тыс. доз вакцины "Спутник V".