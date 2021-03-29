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Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с нарушениями в сфере природопользования

Глава государства отметил, что этим вопросом постоянно занимается правительство

НОВО-ОГАРЕВО, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное совершенствованию контроля в области природопользования.

"Мы с вами сегодня обсудим меры по совершенствованию деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по пресечению правонарушений в сфере природопользования. Тема чрезвычайно важная, очень актуальная, причем в практическом преломлении, именно с практической точки зрения", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что этим вопросом постоянно занимается правительство РФ. Администрация президента, по его словам, также "все время в курсе событий и вносит свою лепту в эту работу". "Есть вопросы, связанные с обеспечением правопорядка, и это, безусловно, тема, которая должна обсуждаться на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности", - заключил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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