В Москве на долю промпредприятий приходится всего 7% выбросов вредных веществ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вредные выбросы промышленных предприятий Москвы в атмосферу составляют всего 7% от общего объема вредных веществ, попадающих в воздух города, с 2012 по 2020 год выбросы от предприятий сократились на 14%. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анна Кузменко в ходе круглого стола "Может ли промышленность быть экологичной?".

"По данным рейтинга IQAir (мировой рейтинг по индексу качества воздуха - прим. ТАСС) и по мнению экспертов, в столице достаточно хорошее качество воздуха. <...> В мегаполисе все же основные проблемы создает автомобильное движение и выбросы именно автомобильные. В среднем в мегаполисах только 20% - проблемы от промышленных предприятий, и 80% - от автомобилей. А если говорить про Москву, то здесь иные пропорции: 93% выбросов от автомобилей, и всего только 7% от промышленных предприятий", - сказала Кузменко.

По ее словам, с 2012 по 2020 год выбросы промышленных предприятий уменьшились на 14%. Это связано с модернизацией оборудования. Можно говорить об ответственном отношении предприятий к окружающей среде, сказала Кузменко.

Она также подчеркнула, что Москва находится в постоянном поиске, каким образом можно минимизировать экологический вред. Для этого в городе предпринимаются самые разнообразные меры - введение пропускного режима для грузового транспорта, работа с зелеными насаждениями, развитие дорожной инфраструктуры, чтобы уменьшить количество пробок и, как следствие, снизить выбросы. Один из ключевых трендов современных городов - это экологичный транспорт.

"Например, в ближайшие годы на севере Москвы создадут канатную дорогу. Она создается в рамках концессионного соглашения, заключенного городом. Объем частных инвестиций - порядка 3 млрд рублей. Канатная дорога хороша тем, что выбросов нет и [обеспечивается] соединение двух станций метро, то есть примерно в шесть раз будет сокращено время передвижения между районам Северное и Южное Тушино", - добавила Кузменко.

По ее словам, важнейшим этапом трансформации городской инфраструктуры является увеличение доли общественного электротранспорта. Начиная с 2018 года город заключил 5 контрактов жизненного цикла на приобретение электробусов. Два контракта были заключены в 2020 году всего на 600 электробусов, стоимость этих контрактов составляет более 36 млрд рублей.