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Хуснуллин считает, что России необходимы новые подходы к расселению внутри страны

Вице-премьер отметил, что на малоосвоенных территориях необходимо создать комфортные условия для жизни и работы людей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. России необходимы новые подходы к расселению на территории страны. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Надо смотреть все-таки новые подходы к расселению на территории страны, к освоению малоосвоенных территорий. Кроме того, стоит вопрос - строить на БАМе, за Полярным кругом жилье постоянное или работать вахтой. Я считаю, здесь нужно подходы пересмотреть. Мы сейчас как раз пересматриваем схему расселения", - сказал он, отвечая на вопрос про неосвоенные территории.

По словам Хуснуллина, точки роста есть на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. "И мы должны создать условия, чтобы людям было комфортно жить и работать", - подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что по итогам 2019 года ввели примерно полметра на человека, что по мировым масштабам высокий показатель. "А мы себе ставим задачу строить 0,83 м на человека", - добавил он.

Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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