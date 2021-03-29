Хуснуллин считает, что России необходимы новые подходы к расселению внутри страны

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. России необходимы новые подходы к расселению на территории страны. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Надо смотреть все-таки новые подходы к расселению на территории страны, к освоению малоосвоенных территорий. Кроме того, стоит вопрос - строить на БАМе, за Полярным кругом жилье постоянное или работать вахтой. Я считаю, здесь нужно подходы пересмотреть. Мы сейчас как раз пересматриваем схему расселения", - сказал он, отвечая на вопрос про неосвоенные территории.

По словам Хуснуллина, точки роста есть на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. "И мы должны создать условия, чтобы людям было комфортно жить и работать", - подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что по итогам 2019 года ввели примерно полметра на человека, что по мировым масштабам высокий показатель. "А мы себе ставим задачу строить 0,83 м на человека", - добавил он.

Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.