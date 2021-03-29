Генсек ООН назвал незавершенной борьбу за права женщин

ООН, 29 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал борьбу за права женщин незавершенной задачей текущего столетия.

"Достижение равных прав для половины населения земли - это незавершенная правочеловеческая битва нашего столетия", - сказал он в понедельник, выступая в видеоформате на организованном Мексикой Форуме равенства поколений.

Для решения этого вопроса генсек призвал страны стремиться к улучшению положения женщин при восстановлении экономик после пандемии. "Нужно сосредоточиться на пяти основных шагах, - указал он. - Во-первых, это защита равных прав женщин и отказ от дискриминационных законов".

Во-вторых, глава ООН призвал обеспечить равную представленность женщин как в правительствах стран, так и в советах директоров крупных компаний.

В-третьих, по его мнению, улучшение экономической ситуации для женщин должно подразумевать равную заработную плату и социальные гарантии.

"В-четвертых, необходимо разработать экстренные планы для защиты женщин и девочек от насилия", - добавил Гутерриш.

В-пятых, по его мнению, нужно предоставить возможности молодому поколению, которое поддерживает более справедливое мироустройство.