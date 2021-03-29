Снаряд времен войны нашли на дублере Кутузовского проспекта в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Неразорвавшийся артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли у Кутузовского проспекта на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Железнодорожные рабочие делали плановый обход и у ж/д моста в районе Северного дублера Кутузовского проспекта обнаружили артиллерийский боеприпас. На место был вызваны сотрудники экстренных служб", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, представители военной комендатуры вывезут снаряд в безопасное место и утилизируют.