В Новгородской области разрешили проводить банкеты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Проведение банкетов разрешили в Новгородской области после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указ о противопандемийных ограничениях поручил подготовить в понедельник во время заседания оперативного штаба губернатор региона Андрей Никитин.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, предлагаю внести следующие изменения в указ: разрешается проведение банкетов, увеличиваем количество человек на групповых экскурсиях на улице до 50, в помещении до 30 человек. Также разрешить проведение пробных экзаменов и итоговых сочинений для выпускников с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - сообщил Никитин.

Проведение банкетов было ограничено в регионе с октября 2020 года. Ранее Андрей Никитин внес изменения в указ, согласно которым, предприятиям общественного питания разрешается работать в своем стандартном графике. До этого момента кафе работали только до 23 часов.

По данным регионального оперштаба, на 29 марта число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Новгородской области составило 25 890, в том числе 38 за последние сутки. Общее число жителей региона, выздоровевших после коронавируса, составляет 25 641, умерли 118 человек.