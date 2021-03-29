Белгородский госуниверситет прошел аккредитацию впервые в дистанционном формате

ТАСС, 29 марта. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ "БелГУ") прошел очередную аккредитацию, впервые около 70 экспертов из различных научно-образовательных учреждений оценивали вуз в дистанционном формате, сообщила в понедельник пресс-служба НИУ "БелГУ".

"Белгородский госуниверситет успешно прошел очередную масштабную государственную аккредитацию, результатом которой станет получение свидетельства на шесть лет. Вуз оценивали 66 экспертов из различных научно-образовательных учреждений страны. Впервые аккредитация проходила полностью в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Более терабайта документов об образовательном процессе, программах вуза, квалификации преподавателей, материально-техническом обеспечении эксперты получили в электронном виде. По итогам работы 503 из 504 программ среднего профессионального образования, высшего образования и аспирантуры признали соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Замечания к одной из программ - "Информационно-аналитические системы безопасности" планируется устранить в течение года, не прерывая обучение студентов первых и вторых курсов.

"Каждая аккредитация для вуза - это не только работа над ошибками и оценка достижений, но и начало нового этапа. Результаты аккредитации нас удовлетворили и мотивировали на дальнейшие улучшения", - сказал ректор вуза Олег Полухин, отметив, что государственная аккредитация в дистанционном формате - большое испытание и новый опыт для университета.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете обучается более 24 тыс. студентов из всех регионов России и свыше 3,2 тыс. иностранных студентов из 89 стран. Университет разработал 22 совместные образовательные программы с ведущими вузами стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.