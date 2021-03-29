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Пандемия COVID-19

В Тульской области возобновят работу дневные полустационары для пожилых

Учреждения обеспечены дезинфицирующими и защитными средствами

ТАСС, 29 марта. Власти Тульской области приняли решение о возобновлении работы дневных полустационаров для пенсионеров в связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу и отменой обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания оперативного штаба.

"В связи со снятием режима самоизоляции для граждан старше 65 лет глава региона [Алексей Дюмин] поручил возобновить деятельность социальных учреждений, работающих по принципу дневных полустационаров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время пандемии число проходящих реабилитационный курс жителей сократилось на 86%, с 2 тыс. до 283 пациентов. Социальные учреждения возобновят работу с соблюдением санитарных требований после внесений изменений в указ губернатора о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Все учреждения уже обеспечили дезинфицирующими и защитными средствами, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, власти Тульской области 24 марта отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. При этом людям старшего возраста рекомендовано воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей, минимизировать контакты и по возможности оставаться дома. В регионе продолжает действовать масочный режим. Запрещено проведение массовых публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.

По данным на 29 марта, в регионе с начала пандемии выявлено 36 058 случаев заражения коронавирусом, в том числе 88 - за последние сутки, 33 475 человек выздоровели, 1 524 пациента умерли.

Теги
РоссияТульская областьПандемия COVID-19
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