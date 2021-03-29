Ситуацию с паводками в Сочи отслеживают с помощью беспилотников

ТАСС, 29 марта. Беспилотные летательные аппараты МЧС России отслеживают обстановку с паводками в Сочи, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что комплекс беспилотников ведет видеосъемку русел рек.

"Сейчас в городе работает комплекс беспилотных летательных аппаратов, которые ведут видеосъемку русел рек. Исследовано уже около 40 км территории", - сказал он. Копайгородский добавил, что в ближайшее время специалисты составят 3D-планы местности, которые помогут определить участки вероятных подтоплений.

Мэр добавил, что в этом году снега в горах больше, чем в прошлом, что может спровоцировать быстрый подъем уровня воды в горных сочинских реках.

Ранее полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов призвал проработать возможности предотвращения подтопления на территориях, подверженных частным паводкам, отдельно отметив горную местность в Сочи. Сообщалось, что власти Кубани определили такие территории и начали проведение работ по их разграничению.