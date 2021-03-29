Туроператоры Тульской области предоставят скидки привитым от коронавируса жителям региона

ТУЛА, 29 марта. /ТАСС/. Жители Тульской области, привившиеся от коронавируса, получат скидки в туристических компаниях, работающих в регионе, на путешествия по России. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"29 марта на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин поднял вопрос о предоставлении скидок для жителей региона, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Порядка половины туристических операторов, работающих в области, после предложения губернатора приняли решение о предоставлении скидки на путешествия по России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эта мера позволит стимулировать развитие внутреннего туризма, а также поощрить жителей за участие в прививочной кампании. Ранее по инициативе Алексея Дюмина было принято решение, что прошедшие вакцинацию смогут бесплатно посещать региональные культурные и спортивные мероприятия, добавили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба Тульской области на 29 марта, вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 77 536 человек, двумя компонентами - 55 966 человек. В регионе с начала пандемии выявлено 36 058 случаев заражения коронавирусом, в том числе 88 - за последние сутки, 33 475 человек выздоровели, 1 524 пациента умерли.