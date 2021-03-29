Музей янтаря в Калининграде объявил всероссийский конкурс на создание своего символа

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Музей янтаря в Калининграде объявил всероссийский конкурс на создание своего фирменного символа. Участникам предложено создать изображение животного, являющегося ровесником эпохи образования янтаря, формировавшегося 56-33,9 млн лет назад, сообщила в понедельник пресс-служба учреждения.

"По условиям конкурса необходимо изобразить животное, обитавшее на Земле в эпоху эоцена (56-33,9 млн лет назад). Фирменный персонаж, представляющий Музей янтаря, должен быть уникальным, дружелюбным, запоминающимся и вызывать положительные эмоции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Работы участников конкурса будут приниматься до 1 сентября текущего года. Победителя выберет профессиональное жюри, приглашенное музеем. Результаты будут опубликованы на официальном сайте учреждения после 14 сентября. В конкурсе могут принять участие только взрослые люди, проживающие на территории Российской Федерации, подчеркнули в пресс-службе. С победителем конкусра музей заключит контракт, условия которого пока не разглашаются.

Музей янтаря был открыт в 1979 году в центральной части Калининграда на берегу озера Верхнее в крепостной башне середины ХIХ века. Это музей одного минерала. Экспозиция расположена на трех этажах здания общей площадью около 1 000 кв. м.

Янтарь - окаменевшая смола древних хвойных деревьев, произраставших более 40 млн лет назад на современной территории Скандинавского полуострова и прилегающих к нему областях дна Балтийского моря. Коллекция Калининградского музея янтаря является главным российским национальным фондом инклюзов (окаменевших включений) в балтийском янтаре. В культурно-историческом разделе музея собраны украшения и предметы быта из янтаря от эпохи неолита (IV-II тыс. до н.э.) до наших дней. Здесь хранятся артефакты, обнаруженные на территории Калининградской области при раскопках памятников II-V вв. н.э. - времени интенсивных торговых контактов с Римской империей.

Особую ценность представляют уникальные произведения европейских мастеров XVII века, переданные в дар музею Оружейной палатой Московского Кремля в 1978 году. Они дополнены современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными фрагментами знаменитой, пропавшей во время Второй мировой войны Янтарной комнаты и подлинными изделиями XIX - начала ХХ века российских и европейских мастеров.

На территории Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых запасов янтаря. В регионе работает единственное в РФ и крупнейшее в мире предприятие, ведущее промышленную добычу янтаря, - Калининградский янтарный комбинат (контролируется Ростехом). В 2020 году комбинат установил исторический рекорд по объему промысла, добыв 525 тонн янтаря.