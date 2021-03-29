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Пандемия COVID-19

В Ненецком АО продлили работу ресторанов и кафе

Они смогут работать до полуночи

ТАСС, 29 марта. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) продлили время работы кафе, ресторанов, баров и кинотеатров до полуночи, написал в понедельник в своем Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный.

"Кафе и рестораны смогут работать до полуночи. Сегодня на оперативном штабе по коронавирусу приняли решение продлить время работы кафе, баров, ресторанов и кинотеатра. Ранее было много обращений от предпринимателей. Считаю, что сегодня мы можем увеличить время их работы до 24 часов", - написал Бездудный.

Запрет на работу ресторанов, баров, кафе и клубов с 23:00 до 06:00 был введен в НАО 30 октября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

Также решением штаба разрешено провести праздник, посвященный 15-летию Заполярного района, Дню поселка Искателей и Дню геолога. "Он пройдет 4 апреля на главной площади поселка Искателей", - добавил глава региона.

С начала пандемии в регионе выявлено 1 078 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено два случая. Сейчас на лечении находятся 15 пациентов. В регионе зарегистрировано четыре летальных исхода от коронавируса. В НАО действует режим повышенной готовности, масочный режим.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19Бездудный, Юрий Васильевич
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