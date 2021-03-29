В Петербурге к плановой работе вернут 900 коек, перепрофилированных под COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Число коек, перепрофилированных в стационарах Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сократят на 901 в Госпитале ветеранов войн, их переведут в плановый режим работы. Сейчас в городе открыты более 6 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, сообщили в понедельник в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"В связи со снижением количества стационарных больных с ковид-ассоциированными состояниями с 30 марта планируется перевод в штатный режим работы 901 инфекционной койки в Госпитале для ветеранов войн. В новом корпусе-трансформере госпиталя пока остаются 307 коек для больных с COVID-19 и пневмониями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по сравнению с пиком пандемии сейчас число коек для пациентов с коронавирусом сократилось на 50%. По последним данным, развернуто 6 248 коек в городских и федеральных медицинских организациях, свободны 29,6%.

За последнюю неделю, как отметили в совете, число госпитализаций взрослых пациентов по сравнению с предшествующей неделей снизилось на 5,6%. Сейчас в среднем в сутки госпитализируют 293 пациента, тогда как в августе - между первой и второй волнами эпидемии - 167. "На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 173 пациента. Это на 60% меньше пикового значения, отмечавшегося в декабре 2020 года", - добавили в совете.

По последним данным, в Петербурге выявили 393 197 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 345 441 человек, умерли 12 197. За последние сутки в городе выявили 697 случаев заражения.