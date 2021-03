В суде Британии Apple проиграла Swatch право на коронную фразу Стива Джобса

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Американская компания Apple не смогла оспорить право швейцарского производителя часов Swatch Group на фразу One more thing ("Еще кое-что") в британском суде. В оглашенном в понедельник решении Высокого суда Лондона говорится, что в действиях Swatch, решившей запатентовать одно из коронных выражений умершего в 2011 году основателя Apple Стива Джобса, нет злого умысла.

Конфликт компаний длится с 2014 года, когда Apple не удалось застолбить торговую марку iWatch, так как у швейцарцев уже был зарегистрированный продукт под очень похожим названием iSwatch. Год спустя, уже после выхода на рынок умных часов Apple, получивших в итоге название Apple Watch, Swatch подала заявку на регистрацию международной торговой марки One more thing. В 2017 году британский орган по разрешению споров, касающихся торговых марок и патентов, встал на сторону Apple, признав, что Swatch действовала недобросовестно, пытаясь зарегистрировать эту фразу. Швейцарская компания подала апелляцию, которую заместитель судьи Высокого суда Лондона Иан Первис удовлетворил в понедельник, признав, что действия Swatch могли быть продиктованы "желанием досадить Apple", однако не могут считаться недобросовестными.

Apple утверждала, что Swatch собирается запустить пародийную рекламную кампанию, использовав фразу, которая "20 лет ассоциируется с продуктами Apple". Джобс часто завершал презентации этой фразой, после чего анонсировал новый и, как правило, еще более интересный проект Apple. Swatch так и не раскрыла своих планов на патент, однако упомянула, что фразу "Еще кое-что" часто употреблял лейтенант Коломбо - герой одноименного детективного сериала. Швейцарцы ранее проводили рекламные кампании, используя образы известных киногероев.

В 2019 году Apple проиграла в споре со Swatch за фразу One more thing в Австралии. В том же году швейцарский суд отклонил аргументы Apple, которая обвиняла Swatch в попытке воспользоваться популярностью слогана Think different ("Думай иначе") в ходе рекламной кампании Tick different ("Тикай иначе").