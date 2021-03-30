Экстремал из Приморья прошел по следам Невельского на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Экстремал из Приморья Максим Харченко завершил экспедицию по следам адмирала Геннадия Невельского на Дальнем Востоке. Он в одиночку прошел пешком около 200 км по льду Амурского лимана, сообщается на сайте Приморского краевого отделения Русского географического общества.

"Цель экспедиции "По следам адмирала Невельского. Залив Счастья" - привлечь широкое внимание общественности к личности выдающегося русского морского офицера Геннадия Ивановича Невельского, к его заслугам в присоединении в XIX веке огромной территории Дальнего Востока к России, к драматическим событиям, которые сопровождали исследования Амурского края, подробно описанные адмиралом в книге "Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 1849-1855 г.", - говорится в сообщении.

Ранее такие экспедиции проводились в теплое время года на SUP-доске. На этот раз маршрут предполагалось пройти с помощью сноукайта - специального воздушного змея, который буксирует спортсмена на лыжах. Но во время экспедиции постоянно дул сильный ветер и использование кайта было опасно. В итоге весь маршрут по льду Амурского лимана спортсмен преодолел пешком. Старт экспедиции состоялся из Николаевска-на-Амуре 14 марта, спустя восемь дней спортсмен достиг цели - Петровского зимовья, основанного экспедицией адмирала Невельского в Заливе Счастья, а 25 марта завершил экспедицию в поселке Озерпах. Он прошел около 200 км, по словам спортсмена, путешествие было очень тяжелым. В первый же день, когда Харченко шел в торосах, он провалился в трещину и подвернул ногу. Через несколько дней после очередной установки лагеря поднялся шквальный ветер такой силы, что сани-волокуши для экипировки подняло в воздух, швырнуло на палатку, сломало две стойки палатки и начало уносить спальный мешок.

На восьмой день экстремал уже ночевал в центре Залива Счастья у юго-западного берега Сахалинского залива Охотского моря. Для того, чтобы палатка была защищена от порывистого ветра, ему пришлось спрятаться за торосом высотой в 1,5 м. Утром, 21 марта, стало ясно, что погода портится и необходимо максимально быстро уйти из центра залива, дойти до Петровской косы и до Петровского зимовья.

"Я как мог быстро шел по следу бурана, и он меня вывел к Петровской косе. Я увидел места, где, скорее всего, стояли срубы Петровского зимовья. На месте Зимовья установлено несколько крестов. Один из них был увесистый, на котором было написано - погибшим первооткрывателям, в том числе дочери Невельского Катеньке. Был еще крест, сваренный из толстого метала, тоже с памятной табличкой. Но мне больше всего понравился по духу крест из стволов лиственницы, грубо оттесанный и в месте, где крестовина, связан рыбацким канатом", - приводятся в сообщении слова Харченко.

Сильная метель

Для завершения экспедиции Харченко необходимо было пересечь Залив Счастья в обратном направлении и вернуться в поселок Озерпах. 23 марта, пока позволяла погода, он отправился в путь. Погода стала ухудшаться, экстремал пытался ускорить темп, но шел не быстро, постоянно проваливаясь в снег, всего три километра в час. Когда ему оставалось пройти несколько часов до безопасной зоны, он увидел, что потерял одни сани, в которых остались спальник, теплая одежда, фото- и видеоаппаратура с материалом об экспедиции. Они остались в 3 км от него. Он успел вернуться за санями и дойти до мыса, за которым можно было укрыться. "Как только поставил палатку, начался ураган. Все исчезло из вида. Двое саней я вкатил в палатку. Мой ночлег трясло от ветра, она ходила ходуном. Лежал в спальнике и думал, что я увидел все, что хотел", - приводятся в сообщении слова Харченко.

Геннадий Невельской (1813-1876) - мореплаватель, адмирал, руководитель дальневосточных экспедиций. В 1854 году выбрал место для основания нового города - Хабаровска. Под его руководством проходили экспедиции по изучению устья реки Амура и Сахалина.