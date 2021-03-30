Экспедиция по поиску краснокнижной дрофы-красотки возобновится в Туве

ТАСС, 30 марта. Экспедиция по поиску и изучению краснокнижной птицы дрофы-красотки пройдет в текущем году на юге Тувы в Убсунурской котловине, северной части мирового ареала обитания этого вида. Об этом ТАСС во вторник сказал директор заповедника "Убсунурская котловина" Диинмей Балбан-оол.

Дрофа-красотка в Туве в прошлом столетии была немногочисленным видом, но встречалась регулярно. Последняя достоверная встреча была зафиксирована в 2005 году. В 2019 году в Абу-Даби (ОАЭ) было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области изучения и сохранения азиатской дрофы-красотки в Туве между Международным фондом охраны дрофы (МФОД), Всеросийским НИИ охраны окружающей среды Минприроды России и заповедником "Убсунурская котловина". В том же году проведена первая международная экспедиция по обследованию российской части ареала дрофы-красотки, но обнаружить птицу не удалось.

"Продолжить исследования в 2020 году помешала пандемия коронавируса и нам не удалось совместно с арабским фондом провести экспедицию. В этом году заповедник планирует организовать наблюдения собственными силами" - сообщил Балбан-оол.

Он добавил, что в планах разработка программы выпуска в природу молодых дроф, разведенных в питомниках МФОД.

В настоящее время дрофа-красотка считается исчезающим видом и включена в Красную книгу Международного союза охраны природы, списки СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения), а также Красные книги России и многих регионов, в том числе и Республики Тыва.