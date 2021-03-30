Песков считает, что иммунизация - единственный путь борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вакцинация станет единственным способом борьбы с коронавирусом. Такое мнение он выразил в интервью газете "Аргументы и факты" , опубликованном во вторник.

"Нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова. Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины", - сказал он. "И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения - это единственный путь", - подчеркнул Песков.

Он также отметил, что в России много людей, с подозрением относящихся к прививкам.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло 11 августа 2020 года. Разработка Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН.