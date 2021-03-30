Около 1 700 доз вакцины от коронавируса поступит на Камчатку до конца недели

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 марта. /ТАСС/. Партию двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в количестве 1 700 доз доставят на Камчатку до конца текущей недели, сообщается на сайте краевого правительства.

Ранее в краевом Минздраве ТАСС сообщали, что 16 тыс. доз вакцины на полуострове были израсходованы, и несколько дней вакцинация в крае не велась.

"В минувшие выходные на базу ГУП "Камчатфармация" доставили 1 300 доз вакцины, которая уже распределена между лечебными учреждениями полуострова, осуществляющими вакцинацию населения. В конце недели поступит еще одна партия двухкомпонентной вакцины "Спутник V" в количестве 1 700 доз", - говорится в сообщении.

Ранее во время рабочей встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко губернатору Камчатского края Владимиру Солодову удалось добиться выделения Камчатке крупной партии вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцина, которая поступит в регион, будет адаптирована под более нейтральный температурный режим доставки и хранения - от плюс 2 до плюс 8 градусов. Это позволит транспортировать вакцину в отдаленные районы полуострова.

В настоящий момент коронавирус на Камчатке подтвержден у 14 тыс. человек. 13,1 тыс. пациентов выздоровели, 195 умерли. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 15,5 тыс. камчатцев.