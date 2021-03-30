МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пока не планирует прививаться от коронавируса. В интервью газете "Аргументы и факты" , опубликованном во вторник, он отметил, что сдавал анализ, который показал, что количество антител у него достаточно высокое.

"И опять же среди врачей нет единой точки зрения насчет того, надо ли вакцинироваться переболевшим. Кто-то считает, что нужно, кто-то - нет. Поэтому, пока нет единого квалифицированного мнения и пока у меня есть антитела, прививаться не буду. Но если бы я не болел, то, конечно, сделал бы прививку", - заявил Песков.

При этом, по его словам, многие его коллеги в администрации президента уже привились.

"У нас очень многие приняли участие в апробировании вакцины. Ведь многие подразделения администрации не прекращали работу. В самое горячее время каждый день сдавали ПЦР", - сказал Песков.