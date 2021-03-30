Умер петербургский писатель-историк Наум Синдаловский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Автор более 30 книг по истории Санкт-Петербурга Наум Синдаловский умер на 86-м году, сообщил в своем блоге историк Николай Подосокорский.

"29 марта в Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет скончался советский и российский писатель-историк Наум Александрович Синдаловский", - написал Подосокорский.

Синдаловский известен как исследователь городского фольклора, среди его книг - "Легенды и мифы Санкт-Петербурга" (1994), "История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах" (1997), "Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга" (2001), "На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии" (2006).