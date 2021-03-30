В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу еще в трех центрах госуслуг

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать еще в трех центрах госуслуг "Мои документы" с 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Там отметили, что уже более двух месяцев в Москве работают выездные бригады вакцинации от коронавируса в местах массового притяжения людей, в торговых центрах. Одними из таких часто посещаемых локаций являются центры госуслуг "Мои документы". Постоянная точка вакцинации от COVID-19 работает во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в торгово-развлекательном центре "Афимолл сити", до этого прививку можно было сделать еще в одном флагмане. Теперь работа выездных бригад вакцинации будет организована и в других центрах госуслуг.

"С 31 марта выездные бригады вакцинации против COVID-19 начнут работу в центрах госуслуг Северное Тушино и Южное Тушино, а также районов Дмитровский и Ясенево. Как и в остальных точках работы выездных бригад, прививку в "Моих документах" можно будет сделать бесплатно и без предварительной записи", - сказали в пресс-службе.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день. Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 108 соглашений с частными медорганизациями, 85 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.