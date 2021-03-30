Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник опустился ниже единицы и составил 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Показатель превысил единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших. Это Москва (1,04), Подмосковье (1,09), Ростовская и Свердловская области (1,01). Кроме того, в Воронежской области он составил ровно 1.

В Архангельской области и Красноярском крае коэффициент равен 0,98, в Иркутской области - 0,96, в Нижегородской - 0,9, в Санкт-Петербурге он остался на уровне 0,89.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.