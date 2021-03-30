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В воздухе центра Токио обнаружили частицы песка, принесенные бурей из Китая и Монголии

В последний раз подобное метеорологическое явление зафиксировали в Токио в мае 2011 года

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Метеорологическое управление Японии во вторник выявило в воздухе центрального района Токио наличие мельчайших частиц песка, которые были принесены ветром из пустынных районов Китая и Монголии.

Отмечается, что в последний раз подобное метеорологическое явление было зафиксировано в Токио в мае 2011 года. Между тем в Токио сохраняется хорошая видимость, она составляет более 10 км.

29 марта песчаное облако достигло юго-запада Японии, в связи с чем видимость в ряде районов этого региона снизилась до 2 км.

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Япония
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