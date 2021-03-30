В Еврейской АО многодетным семьям будут компенсировать плату за детский сад

ТАСС, 30 марта. Многодетные семьи в Еврейской автономной области (ЕАО), где трое и более детей ходят в детский сад, будут получать 100% компенсации родительской платы. Соответствующие изменения в региональный закон внесли депутаты Законодательного собрания области.

"Все многодетные семьи, в которых одновременно трое и более детей посещают дошкольные образовательные учреждения, получили право на 100%-ную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Необходимые изменения внесены в областной закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей", - сообщается на сайте заксобрания.

Ранее такая мера поддержки действовала только для многодетных семей с низким доходом и в ограниченном объеме. "На первого ребенка можно оформить компенсацию в размере 20%, на второго возвращается половина затрат, на третьего и последующих детей - 70%. Но даже на нее [действующую меру поддержки] имеет право только примерно половина многодетных семей, в которых сразу трое детей посещают дошкольное учреждение. Остальные не соответствуют критерию нуждаемости", - разъяснила председатель Заксобрания Любовь Павлова.

По данным департамента социальной защиты населения ЕАО, всего в области 33 многодетных семьи, в которых одновременно трое и больше детей ходят в детский сад. Только 15 семей получают компенсацию: на 20 детей - 70%, на 13 детей - 50% и на 12 детей - 20%, остальные оплачивают расходы полностью.

Размер компенсации "привязан" к средней родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных или муниципальных учреждениях дошкольного образования. Этот критерий определяют муниципалитеты. В Биробиджане плата составляет 118 рублей в день, а в районах автономии - от 74 до 97 рублей в день. Всего на реализацию меры поддержки потребуются более 2,5 млн рублей, что почти на 800 млн рублей больше, чем было необходимо до сих пор.

Помощь семьям с детьми является одной из задач национального проекта "Демография", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Нацпроект включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.