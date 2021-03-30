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"Роза Хутор" внедрит принцип "Зеленого кода" на своих туристических объектах

Курорт минимизирует свое воздействие на природу и сократит потребление ресурсов
© Пресс-служба "Розы Хутор"

СОЧИ, 30 марта. /ТАСС/. Корпоративный стандарт "Зеленый код", включающий 18 групп критериев, применят при создании новых туристических лагерей на курорте "Роза Хутор", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе курорта.

"Новые туристические лагеря для уединенного отдыха появятся в рекреационной зоне Сочинского национального парка и Сочинского государственного заказника. Они будут соединены между собой непротяженными маршрутами, при их организации будет использован стандарт "Зеленого кода", - пояснили в пресс-службе.

Принцип "Зеленого кода" подразумевает, что курорт минимизирует воздействие на окружающую среду и сократит потребление ресурсов, предоставляя гостям условия для комфортного отдыха.

"Рассчитывая удовлетворить спрос соотечественников на безопасное путешествие в горы, мы работаем над созданием туристкой инфраструктуры в удаленных и еще недавно труднодоступных местах. При этом для нас принципиальными являются задачи гармоничной интеграции объектов размещения в естественные ландшафты и защиты природных достопримечательностей от сопутствующего воздействия", - приводит пресс-служба слова директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрия Колосова.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.

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