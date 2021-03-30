Мурашко: cамоизоляция позволила сделать все для оказания необходимой помощи в пандемию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Введение режима самоизоляции в России весной 2020 года позволило сделать все необходимое для того, чтобы развернуть медицинские койки, обеспечить больницы персоналом и оказывать всю необходимую помощь пациентам с коронавирусом. Об этом во вторник журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос об итогах года с момента введения режима самоизоляции в стране.

"Решение президента было направлено на здоровьесбережение, сохранение жизни наших граждан. Вспомните репортажи, которые были год назад из зарубежных стран, когда мы видели реанимации, видели дефицит медицинской помощи. Это время позволило нам развернуть койки по всей стране, дооснастить реанимационные палаты, поставить оборудование, начать производство медицинских изделий, защитных в том числе. Фактически, в стране по пунктам было сделано все, что было необходимо для оказания медицинской помощи: и лекарственные препараты, и оборудование, палаты, персонал, дополнительные выплаты, страхование медицинского персонала", - сказал он.

Самым главным достижением за этот период стала разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции, отметил министр. "Самое главное - разработка вакцины, которая сегодня производится уже в промышленном масштабе, доступна для вакцинации. И поэтому я прошу, обращаясь к населению, обязательно пройдите вакцинацию. Особенно это касается лиц старше 60 лет, в первую очередь. Имеющих хроническое заболевание", - сказал Мурашко.

"Мы говорили, что нам нужно оружие в борьбе с этой инфекцией, мы его получили, пользуйтесь им", - заключил он.

Нерабочие дни с сохранением зарплат работников в России были введены указом президента из-за ситуации с коронавирусом первоначально на неделю с 30 марта по 5 апреля. Затем этот период был продлен до 30 апреля, а потом - и до 11 мая включительно.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 536 820 случаев заражения, выздоровели 4 155 996 человек, умерли 98 442. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.