Песков заявил, что Кремль не запрашивает у ФСИН отчеты об отбывании сроков заключенными

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не отчитывается перед администрацией президента о том, как отбывают сроки наказания заключенные, в том числе Алексей Навальный. Как сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль также не запрашивает подобные справки.

"Здесь, конечно же, не может идти речи об отчетах о том, как проходит отбывание срока заключенным, это невозможно, поэтому, конечно, мы регулярно никакую информацию на этот счет из ФСИНа не получаем и не запрашиваем такую информацию", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, запрашивается ли от ФСИН информация по Навальному на случай, если эта тема будет подниматься зарубежными коллегами президента РФ Владимира Путина во время разговоров. "Есть ведомство, которое за это [исполнение наказаний] ответственно", - пояснил Песков.

Говоря о предоставлении информации от ФСИН журналистам, представитель Кремля заметил, что "у ФСИН есть свой режим общения с прессой, своя степень открытости, свой регламент предоставления информации о том, как отбывает срок тот или иной заключенный". "Эти правила распространяются на всех заключенных в равной степени", - указал он. Песков добавил, что ему неизвестно "о каких-то непорядках или еще каких-то происшествиях" в работе ФСИН по информированию общественности.