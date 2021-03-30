Песков перенаправил в РФПИ вопрос о роли экс-президента Бразилии в поставках "Спутник V"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о посредничестве бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы при закупках российской вакцины "Спутник V". Он переадресовал этот вопрос в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается международной дистрибуцией препарата.

"В данном случае я не могу вам этого подтвердить. Тут вам нужно обращаться к [главе РФПИ Кириллу] Дмитриеву", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получал ли Дмитриев разрешение у президента РФ Владимира Путина на проведение видеоконференции с да Силвой.

Представитель Кремля напомнил, что "РФПИ ответственен за международные контакты и за продвижение нашей вакцины за рубежом, именно РФПИ аккумулирует заявки зарубежных стран". "Поэтому, будучи ответственным за тот процесс, естественно, РФПИ докладывает президенту. Но насчет действий, которые предприняты, здесь я вам рекомендую обращаться туда", - заключил Песков.

Ранее Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины "Спутник V" для ограниченного использования препарата в условиях ЧС. 26 марта Uniao Quimica, представляющая в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, направила регулятору новый запрос на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Согласно действующему законодательству, срок ее рассмотрения составляет семь дней, однако может быть увеличен в случае предоставления неполного досье препарата.

Регулятор уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки на российскую вакцину, в связи с чем владелец фармкомпании упрекал Anvisa в том, что это делается намеренно в интересах производителей других препаратов для вакцинации от COVID-19.