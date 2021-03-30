Песков: адаптацию детей мигрантов обсудят на Совете по межнациональным отношениям

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роль образования как инструмента по гармонизации межнациональных отношений планируется обсудить во вторник на заседании профильного президентского совета. В частности, на мероприятии затронут вопросы адаптации детей мигрантов в российском обществе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. "В прошлом году по понятным причинам, к сожалению, не удалось [его] провести, поэтому накопились, естественно, разные вопросы на повестке дня. Поэтому сегодня состоится достаточно широкое обсуждение", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на мероприятии планируется рассмотреть "вопросы укрепления общероссийской гражданской идентичности, тему образования в качестве инструмента по гармонизации межнациональных отношений". "Кстати, в том числе [будет обсуждаться] социальная адаптация детей мигрантов в российском обществе", - заметил он.

Пресс-секретарь президента сообщил, что в повестку включены и "вопросы создания и продвижения проектов этнокультурного туризма в субъектах Федерации". "[Будут обсуждаться] и другие вопросы, которые участники президентского совета посчитают необходимым поднять, - уточнил он. - Традиционно мероприятие достаточно содержательное".

По словам Пескова, вечером у Путина может также состояться международный телефонный разговор.