Более 10 млрд рублей направят на рекультивацию полигона "Красный бор" под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Приведение в безопасное состояние закрытой свалки промышленных и химических отходов "Красный бор" будет стоить более 10 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник журналистам в ходе посещения полигона заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

"На этот объект уйдет, я думаю, больше 10 млрд рублей, однозначно", - сказала Абрамченко.

По ее словам, в этом году пройдут изыскания, какие отходы и химические вещества содержит свалка, затем будут выбраны нужные технологии для их обезвреживания. Также завершатся все необходимые экспертизы.

"Подрядчик в лице Росатома в этом году делает неотложные мероприятия, для того чтобы воды, которые в результате паводка заливают карты, не распространялись дальше и не смывали эти опасные химические вещества в водные объекты, не уносили их дальше в Неву. Сейчас угрозы нет: всего на этом полигоне 70 карт, 65 карт закрыты грунтом, а пять карт находятся под постоянным наблюдением компании "Росатом", - добавила Абрамченко.

Полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн т отходов различных классов опасности.

Правительство РФ в феврале 2020 года назначило предприятие "Федеральный экологический оператор" (входит в госкорпорацию "Росатом") исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне "Красный Бор", проводимых в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Работы предполагается выполнить к 2024 году.