Россия занимает третье место в мире по охвату тестами на коронавирус

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия находится в тройке мировых лидеров по охвату тестированием на коронавирус. Об этом во вторник заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Сейчас мы занимаем третье место в мире, Российская Федерация, по охвату тестированием", - сказала она, выступая на XII Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2021".

Брагина отметила, что сейчас 99% результатов тестов на коронавирус выдаются менее чем за 48 положенных часов.