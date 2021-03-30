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Пандемия COVID-19

Россия занимает третье место в мире по охвату тестами на коронавирус

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина отметила, что 99% результатов тестов выдаются менее чем за 48 положенных часов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия находится в тройке мировых лидеров по охвату тестированием на коронавирус. Об этом во вторник заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

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"Сейчас мы занимаем третье место в мире, Российская Федерация, по охвату тестированием", - сказала она, выступая на XII Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2021".

Брагина отметила, что сейчас 99% результатов тестов на коронавирус выдаются менее чем за 48 положенных часов.

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