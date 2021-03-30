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Отставки и назначения
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Виктора Басюка освободили от должности замминистра просвещения

Премьер Михаил Мишустин отправил Басюка в отставку по его просьбе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Басюка от должности замминистра просвещения РФ по его просьбе. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Басюка Виктора Стефановича от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Басюк перейдет на работу в МГУ и станет деканом факультета педагогического образования МГУ. На сайте факультета отмечается, что Басюк является деканом факультета с 2021 года.

Басюк был назначен заместителем министра просвещения 6 сентября 2019 года распоряжением Дмитрия Медведева, который тогда возглавлял правительство.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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