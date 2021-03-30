Рядом с "Ленфильмом" появится пешеходная улица

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Руководство "Ленфильма" планирует к осени 2022 года реализовать проект по созданию пешеходной улицы рядом со зданиями и павильонами киностудии на пространстве между Каменноостровским проспектом и Кронверкской улицей. Об этом журналистам сообщил во вторник генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков.

"Улица будет развиваться постепенно, она не может появиться в один момент. Я надеюсь, что к майским праздникам мы просто ликвидируем всякие заборы, ворота железные, и фактически проход будет открыт. А что касается благоустройства, я думаю, что при [благоприятном развитии ситуации] в сентябре 2022 года мы сможем вас пригласить прогуляться по новой улице, которая должна быть действительно знаковым проектом, надеюсь, для города", - сказал Щербаков, отвечая на вопрос о планах по созданию пешеходной улицы рядом с "Ленфильмом".

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский отметил, что "очень долго эта улица была закрыта для горожан, не было возможности пройти, посмотреть, как живет "Ленфильм". По его словам, реализация этого проекта станет "началом большого пути по открытию киностудии, по ее реставрации и реконструкции", что в перспективе создаст новые возможности для ее полноценного развития.

"История про открытие пешеходной улицы - это не просто проект, это модернизация всех комплексов, зданий, сооружений, которые есть на "Ленфильме". Это благоустройство, его мы сделаем обязательно вместе с районом", - рассказал Щербаков. Работа по формированию креативного пространства на "Ленфильме" началась при прежнем руководстве киностудии в 2020 году. В планах - формирование креативного пространства с медиафасадами и кинотеатром под открытым небом.

О Пятом павильоне

В ближайшей перспективе на "Ленфильме" также планируют приступить к ремонту и реконструкции одной из главных площадок киностудии - Пятого павильона. "Фасады находятся не в лучшем состоянии", - сказал Щербаков, отметив, что "здание историческое, с роскошными витражами". Он также заверил, что само "здание как оно есть, так и будет стоять".

В советские годы в Пятом павильоне были созданы такие фильмы, как "Маскарад" Сергея Герасимова и "До будущей весны" Виктора Соколова, в которой одну из первых больших ролей сыграл Иннокентий Смоктуновский. Также в его стенах снимали "Старые песни о главном" и "Иронию судьбы - 2".

О киностудии

Киностудия "Ленфильм" ведет историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах прошлого века. На студии сняты такие фильмы, как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.