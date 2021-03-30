СМИ: капитанскую повязку Роналду продадут в Сербии для сбора денег на лечение ребенка

БЕЛГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Капитанская повязка Криштиану Роналду, которую он в ярости бросил на землю во время футбольного матча сборных Сербии и Португалии в Белграде, будет продана с аукциона, а полученные средства направят на лечение шестимесячного ребенка. Об этом сообщило во вторник национальное телевидение Сербии.

28 марта Сербия и Португалия сыграли вничью (2:2) в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. На третьей добавленной минуте Роналду пробил из пределов штрафной, мяч летел в сетку ворот, но защитник сербов выбил его с линии. На видеоповторах было видно, что мяч пересек линию ворот, о чем Роналду сразу же стал сигнализировать боковому арбитру, однако судьи гол не зафиксировали.

После того как Роналду не смог доказать, что мяч все-таки пересек черту, он бросил капитанскую повязку на поле белградского стадиона "Райко Митич" и ушел в подтрибунное помещение. Брошенную футболистом повязку подобрал один из дежурных рабочих стадиона, чье имя не называется. Он решил направить капитанскую повязку на гуманитарные цели и передал ее в гуманитарную организацию "Вместе за жизнь", передает телеканал.

Основатель гуманитарной организации "Вместе за жизнь" Йован Симич сообщил, что повязка Роналду на три дня будет выставлена на своеобразный аукцион. Тот, кто пожертвует наибольшую сумму на лечение шестимесячного Гаврилы Джурджевича, страдающего от спинальной мышечной атрофии, сможет получить в награду повязку португальского форварда.

Сообщается, что всего на лечение мальчика нужно €2,5 млн, однако пока собрано лишь 3% от этой суммы.