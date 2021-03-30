Spiegel: в ФРГ выявили более 30 случаев тромбоза после применения вакцины AstraZeneca

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Германские медики зафиксировали в стране более 30 случаев образования тромбов после использования препарата от коронавируса, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

По состоянию на 29 марта в Германии зарегистрирован 31 случай образования тромбов после прививки вакциной AstraZeneca, из которых 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет и двое мужчин 36 и 57 лет. Кроме того, у 19 пациентов также выявлена тромбоцитопения, приводящая к сильному кровотечению. В настоящее время общее число летальных исходов после применения препарата Vaxzevria от AstraZeneca, как указывает Der Spiegel, доходит до девяти.

Причем побочные эффекты после прививки в основном отмечались среди молодых женщин. На данный момент, по информации издания, в Германии введено почти 2,7 млн первичных доз препарата Vaxzevria. Почти 800 человек вакцинированы дважды.

Ранее во вторник в германской федеральной земле Берлин объявили о приостановке использования вакцины компании AstraZeneca после новых случаев тромбоза у пациентов. Как подчеркнула представитель столичного сената, мера касается граждан младше 60 лет. До этого об ограничении применения AstraZeneca среди женщин младше 55 лет сообщили берлинские сети клиник Charite и Vivantes.

В марте в качестве меры предосторожности целый ряд стран, в том числе Германия, приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своего препарата, добавив, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта.