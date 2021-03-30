Дело о нарушении санкций ЕС совладельцем "Балтийского медиаальянса" передано в суд Латвии

РИГА, 30 марта. /ТАСС/. Прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, согласно которому совладелец и председатель правления компании Baltijas Mediju Alianse ("Балтийский медиаальянс"), транслирующей русскоязычные телеканалы, Олег Солодов и предприниматель из Эстонии Маргус Мерима обвиняются в нарушении санкций ЕС. Об этом во вторник сообщает местное агентство Leta.

Прокуратура, не называя имен обвиняемых, отмечает, что оба лица на основе договора о сотрудничестве оказывали финансирование лицу, включенному в санкционный список ЕС.

"В нарушение санкционного запрета в распоряжении этого лица оказалось более €10 млн. Эти действия обвиняемые осуществили с целью получения прибыли, нарушив режим санкций ЕС. В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более €3 млн", - указывает агентство.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Дата заседания суда по этому уголовному делу еще не назначена.

Давление на медиахолдинг

Baltijas Mediju Alianse транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая "Первый балтийский канал" (ПБК), созданный на основе российского "Первого канала", "Первый балтийский музыкальный канал" и "Рен ТВ Балтия". Помимо Латвии, компания ведет деятельность в Эстонии.

Служба государственной безопасности Латвии в феврале прошлого года сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании Baltijas Mediju Alianse в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил, что ПБК прекращает с конца марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии, в том числе ежедневной программы новостей "Латвийское время".

Кроме того, Национальный совет по электронным СМИ Латвии в ноябре 2019 года принял решение остановить трансляцию в республике девяти русскоязычных каналов, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС. В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург - Пятый канал". Ретрансляцией этих телеканалов занимался Baltijas Mediju Alianse и TEM LV - одна из компаний этого медиахолдинга.

Телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, ранее сообщила, что с 1 февраля этого года прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов - ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима, поскольку распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV.