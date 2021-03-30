МИД РФ: социально-экономический коллапс в Сирии приведет к масштабной волне беженцев в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Социально-экономический коллапс в Сирии приведет к необратимым последствиям, в частности к новой масштабной волне беженцев в ЕС. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая на министерской части международной донорской конференции по Сирии, которая проходит в режиме онлайн 29-30 марта.

"На фоне пандемии коронавируса и беспрецедентного ужесточения незаконных односторонних санкций, Сирия сталкивается, по словам ООНовских коллег, с самым масштабным гуманитарным кризисом. Свыше 13,5 млн сирийцев нуждаются в срочной гуманитарной помощи, что на 20% больше, чем за прошлый год", - отметил он.

По словам Вершинина, представители профильных международных организаций "призывают не только и не столько нарастить базовые гуманитарные поставки, так называемые food baskets (продовольственные корзины - прим. ТАСС), но обеспечить нуждающихся средствами к существованию, что предполагает реализацию проектов раннего восстановления, ремонт и строительство объектов гражданской инфраструктуры".

Однако, продолжил замглавы МИД, все эти призывы "упорно игнорируются в угоду политизированным установкам на отказ от гуманитарного восстановления и дискриминацию правительственных территорий, удушение санкциями с требованиями политических преобразований в Сирии". "В этой связи призываем всех задуматься, к чему приведет социально-экономический коллапс в Сирии? Какими необратимыми последствиями он чреват? На карте Ближневосточного региона рискует появиться очередная черная дыра по примеру Йемена и Ливии, а Запад, прежде всего европейские страны, захлестнет очередная масштабная волна беженцев", - отметил он.

"Со своей стороны неизменно выступаем за политическое решение сирийского кризиса путем продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией ООН 2254", - подчеркнул дипломат.